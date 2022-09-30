Papaz Kaçtı Nasıl Oynanır? Papaz Kimde 2 Kişi Oynanır Mı, Kaç Kâğıt Dağıtılır, Kaç Tane Papaz Olur?

Papaz Kimde oyunu kolay ve eğlenceli bir iskambil oyunudur. Geçmişten bu yana oynanan papaz kaçtı oyunu nasıl oynanır sorusu büyük önem taşımıştır. Oyun hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan pek çok kişi, papaz kimde oyunu 2 kişi oynanır mı veya kaç kâğıt dağıtılır sorularına cevap arar. Her yaş için uygun olan bu oyunun kurallarını bilmek önemlidir. Eski iskambil oyunlarından birisi olan papaz kaçtı oyununda kaç tane papaz olduğu da büyük merak konusudur. Papaz kaçtı oyunuyla alakalı merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

PAPAZ KAÇTI NASIL OYNANIR?

Bir iskambil oyunu olan papaz kaçtı, her dönem ve her yaş için uygun bir oyundur. Bu oyuna dair yeterli bilgiye sahip olmayanlar, papaz kaçtı nasıl oynanır sorusuna cevap ararlar. Oyunda kişi sayısı kadar kart çıkarılır. Öncelikle desteden 3 kâğıt çıkarılır ve bunlar karıştırıldıktan sonra herkese eşit şekilde dağıtılır. Kartları dağıtan kişinin sağ yanındaki oyuncu, elindekileri çitileyip yere atar. Saat yönünde oynanan bu oyunda yere atacak çift kâğıdı olmayan kişi sağ tarafındaki kişinin elinden görmeden bir kâğıt seçer. Bu oyundaki en büyük amaç ise, elindeki kartları bitirmektir. Oyundaki kişi sayısına göre bir kişi dışında diğerleri kartlarını yere attıktan sonra oyun sona erer. Elinde papaz olan oyuncu ise yenilmiş olur.

PAPAZ KAÇTI KART NASIL DAĞITILIR?

Papaz kaçtı oyununda kart nasıl dağıtılır sorusuna cevap arayan kişiler, bunun hakkında araştırma yaparlar. Papaz kimde oyunu nasıl oynanır sorusunun yanında bu oyunda kaç tane papaz olur sorusu da önem kazanmıştır. Oyunda öncelikle herkese eşit miktarda kart dağıtılır. Papaz kaçtı oyunu tek bir papazla oynanır. Bu oyunda tek desteyle oynandığında 3 papaz, çift desteyle oynandığında ise 7 papaz desteden çıkarılır. Elinde papaz olan oyuncu bu durumda oyunculardan bunu gizlemek zorundadır.

PAPAZ KAÇTI 2 KİŞİ OYNANIR MI?

Papaz kaçtı oyununun nasıl oynandığı ve kaç kişinin oynayabileceği merak edilenler arasındadır. Bu oyun en az 2 kişiyle oynanır fakat oyuncu sayısının fazla olması, deste sayısını da arttıracaktır. Oyuna başlamadan önce 3 papaz kâğıdı çıkarılır. Tek desteyle oynanan papaz kaçtı oyununda bu sefer 49 kağıtla oynanır. Oyuncu sayısının 5 veya 6'ya yükselmesi ise iki deste ile oynanan oyundan 7 papaz çıkarılır.