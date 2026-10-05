Para kulelerinde bir itiraf daha! CHP eski İl Basın Danışmanı Poyraz: "Paraları Fatih Keleş getirdi"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 28. gününde tutuksuz sanık eski CHP İstanbul Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, hakim karşısına çıktı. Poyraz çapraz sorguda, kamuoyunda infial yaratan balya balya paraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası tutuklu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti.

"PARALARI FATİH KELEŞ GETİRDİ"

Duruşma savcısının "Bu paralar il binasına nasıl getirildi?" sorusunu yanıtlayan Poyraz, "Görüntülerde de gördünüz zaten... Fatih Bey bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi. Biz de oradaydık sadece o kadar" ifadelerini kullanarak paraların Keleş tarafından taşındığını mahkeme tutanaklarına geçirdi.

15 MİLYON TL İÇİN "DİKKATİMİ ÇEKMEDİ" SAVUNMASI

Masaların üzerine dizilen milyonlarca lirayı görmediğini öne süren Poyraz, savcının "15 milyon TL gibi bir paradan bahsediliyor, hiç dikkatinizi çekmedi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yok, çekmedi. Dediğim gibi, o zaman kişi başı bağış limiti 55 bin liraydı. Kapora olduğunu biliyordum, alıcı taraf da imza attı." Poyraz, bağışların elden mi toplandığı yoksa "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyasının resmi IBAN hesaplarına mı yatırıldığı sorusuna ise "O kısımlarda ben yokum, bilgim yok" dedi.

NE MAKBUZ VAR NE BELGE

Soruşturma kapsamında yer alan ifadelerden biri de dönemin Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'e ait. Morsünbül ifadesinde, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kendisini arayarak laptop çantasında 200 bin lira civarında para teslim ettirdiğini aktararak, "Başkan Ali Kılıç'ın talimatını yerine getirdim. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler" demişti.