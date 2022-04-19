Para ve altınlar için öldürülmüştü! 600 bin lira borçları çıktı

Uzunköprü İlçesine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon lira değerindeki altınlar için öldürüldüğü iddia edilen Güner Ailesi'nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı 'Sarı' lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan Jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, Güner Ailesi'nin mal varlıkları da incelemeye alındı.

BANKADA PARASI YOK

JASAT timleri, Güner Ailesi'nin banka hesap hareketlerinin yanı sıra her yıl kiralanan yaklaşık bin dönümlük arazilerin ödeme tablosunu ve Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki hesabını titizlikle inceledi. Yapılan incelemede Güner ailesinin bankada parasının olmadığı tespit edildi.

ARABAYI KREDİYLE ALMIŞ

Soruşturma kapsamında bankalarla yapılan yazışmalarda Jandarma, Anıl Güner'in olaydan 5 ay önce Edirne'deki bir bayiden satın aldığı 2022 model sıfır otomobil için bankadan 250 bin lira kredi kullandığını tespit etti. Ayrıca Güner Ailesinin hayvancılık kredisi için bir kamu bankasına 150 bin lira borçlandığı, Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne 100 bin, yemciye 50 bin, ilaç firmasına ise 20 bin lira borcunun olduğu belirlendi.

EVDE ALTINLAR BULUNAMAMIŞTI

Güner ailesinin bankada parasının olmadığının tespit edilmesi altın ve paraların evde saklandığı ve çalındığı ihtimalini de güçlendirdi. Jandarma timleri cinayetten sonra evde yaptıkları aramada altın ve paraları bulamazken, dede Mehmet Güner'in evinde yapılan aramada elektrik panosunun içine saklanmış edilen 30 bin Türk lirası ve 8 cumhuriyet altınına ulaşmıştı.

NE OLMUŞTU

Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde1 milyon lira değerindeki altınlar için gerçekleştiği iddia edilen katliam; hayvancılıkla uğraşan Güner ailesinin her gün düzenli olarak bıraktığı sütleri kooperatife bırakmadığının fark edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Süt Toplama Birliği Başkanı aynı zamanda köy muhtarı Mustafa Korucu, Güner Ailesi'nin sütleri getirmediğini görünce önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i telefonla aradı. Muhtar Korucu Güner ailesine ulaşamayınca birlik çalışanını eve gönderdi. Güner Ailesi'nin evine ulaştığında kapı önündeki kan izlerini fark eden birlik çalışanı, avluya girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Anıl Güner evin giriş kapısında dede Mehmet Güner aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde Mehmet Güner yatak odasında, eşi Filiz Güner mutfakta vurulmuş halde bulundu.

Olayın hemen ardından harekete geçen Jandarma timleri, büyük bir titizlikle katliamla ilgili tüm detayları incelemeye aldı. Katliamla ilgili her senaryoyu değerlendiren dedektifler önce cinayetin aile içinde yaşanmış olabileceği ihtimalinde durdu. Bu iddia evin oğlu Anıl Güner'in otopsi raporuyla tamamen çürüdü. Yapılan incelemede Anıl Güner'in olay sırasında kahvede olduğu eve geldiğinde katil ya da katillerle karşılaştığı, aralarında uzun süre boğuşma yaşadığı, yüzünün defalarca evdeki pencere ve duvarlara vurulduğu ve yüzünde derin kesiklerin oluştuğu, boynuna bir el, göğsüne ise 4 el toplamda 5 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

AYAKKABI VE TAKMA DİŞ BULUNDU

Evin oğlu Anıl Güner'in sosyal medya hesaplarından ve çevresindekilere "Elinde 1 milyon değerinde altını olduğunu" söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Jandarma cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini düşünerek soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Olay yerini titizlikle inceleyen ve her bir delili kayıt altına alan Olay yeri İnceleme ekipleri, kan gölüne dönen evde yerde tespit ettikleri 42 numaralı ayakkabı izine ve takma dişe yoğunlaştı. Elde edilen deliller ışığında harekete geçen Jandarma timleri, ayakkabı kalıp izini olay günü eve giren bir çok kişinin ayakkabı iziyle karşılaştırdı. Jandarma ayrıca alınan ifadeler doğrultusunda Güner Ailesi'nin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra ailesiyle beraber Çorlu'ya taşınan Sarı lakaplı Berk E.'yi izlemeye aldı.

"BEN YAPMADIM" DEDİ

Berk E. Hayrabolu İlçesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken yapılan yol kontrol sırasında gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Uzunköprü Jandarma Karakolu'na götürülen ve ellerinde ve yüzünde derin kesikler bulunan Berk E. düştüğünü ileri sürerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen Berk E. Güner ailesini tanıdığını fakat uzun süredir köye gitmediğini, olayı haberlerden öğrendiğini ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Berk E.'nin ellerindeki kesiklerden ve çelişkili ifadelerinden yola çıkan tecrübeli dedektifler, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla Berk E.'nin Çorlu'daki evinde arama başlattı. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin evde yaptığı aramada yatak odasında kanlı elbiselerin yanı sıra evde 900 adet tabanca mermisi ve iki adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan incelemede evde bulunan Berk E.'ye ait ayakkabıların atındaki kalıp izi, cinayet mahallîndeki izlerle birebir aynı çıktı. Berk E'nin telefon sinyallerini de incelemeye alan Jandarma timleri, olay günü Berk E'nin telefonun Güner Ailesi'nin evinin yakında sinyal verdiği belirledi. Jandarma'da ifadesi tamamlanan Berk E. cinayet suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.