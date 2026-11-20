'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Kerem Polat, mütalaanın başından beri savundukları iddiaları desteklediğini belirterek, "Tüm sanıkların yağma amacıyla kasten öldürme suçunu işledikleri yönündeki iddiamızı doğrulayan ve destekleyen bir mütalaa geldi. Önümüzdeki duruşmada mahkemece bir karar verilecek. İnanıyoruz ki tüm sanıklar yönünden kasten öldürme ve yağma suçlarından en ağır ceza verilecektir. Davanın başından beri takipçisiyiz, karar duruşmasında da süreci takip edeceğiz" dedi.