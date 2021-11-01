‘Paramız yok gecekondu arsası verelim’

Trabzon
'dan İstanbul
'a göç ettikten sonra kalaycılık yaparak Şişli
'de bir arsa alan Nuri ve Selahattin Reis
kardeşler, uzun yıllar arsada herhangi bir inşaat yapmadı. İstanbul büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB) 2021 yılında yaptığı imar uygulamasıyla arsa, kültür merkezi ve kreş alanına çevrildi.
'NASREDDİN HOCA FIKRASI GİBİ'
Yasa gereği kamulaştırılması gereken arsayla ilgili olarak İBB'ye giden aileye, "Arsanızın 250 metrekaresi zaten imara kapalı. Gerisini de biz kreş yapacağız" cevabı verildi. Çevrede kamu arazisini işgal eden gecekondularla ilgili çalışma yapılacağını belirten İBB yetkilileri, arsaya karşılık para olmadığı için ödeme yapmak yerine gecekondu arazisinden pay teklif etti. Aldıkları teklif karşısında şaşıran Selahattin Reis, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:
"Herkes gecekondu ve apartman yaparken biz bir şey yapmadık. 541 metrekarelik yerimizi imara kapattılar. 'Paramız yok. Yayla mahallesinde dönüşüm yapılacak, gecekondu alanından size arsa vereceğiz' dediler. Dönüşüm yapılacak alanda apartmanlar var. Biz '250 metrekareyi imara açın gerisi sizin olsun ya da bina yapalım alt kısmı sizin olsun, olmadı parasını verin' dedik. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Nasreddin Hoca fıkrası
gibi. Bizimle dalga geçiyorlar. Arsamıza resmen el koydular."