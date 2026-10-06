Parasal açıdan yüzleri gülecek! Ekim ayında bolluğu yakalayacak 4 burç

2. BOĞA BURCU ♉

Boğa burçları için Ekim ayı, finansal açıdan önemli fırsatların gündeme gelebileceği bir dönem olacak. Gökyüzündeki hareketlilik ve Boğa burcundaki Dolunay, maddi konularda yeni bir düzen kurma ve kaynakları daha verimli değerlendirme fırsatı sunabilir. Harcamalarına daha dikkatli yaklaşan ve bütçesini planlı şekilde yöneten Boğalar, gelirlerini artıracak yeni yollar keşfedebilir. Özellikle geçmişte atılan adımların karşılığını alma, beklenen bir ödemeye kavuşma veya ek bir kazanç kapısı oluşturma açısından dikkat çekici bir süreç yaşanabilir.