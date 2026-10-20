Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tekrardan yola savrularak, alev alırken, hafif ticari araçta bir dükkanın içine girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan A.Ö. ve yolcu R.B.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilin çarptığı 2 otomobilde de maddi hasar oluşurken, yanan otomobil yolda çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören ve yanan otomobildeki yaralıları çıkartarak, güvenli bölgeye çeken vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Biz yolun karşısında oyun salonundaydık. Bir lastik sesi ve gürültü geldi. Buraya gelmeden önce park halinde araçları görmüştük. Araçlardan biri dükkanın içine girmiş. Araçlara çarpan otomobil, yanmaya başladı. Sürücü başından yaralıydı. Onu otomobilden çıkardık. Yolcu olarak da bir abla vardı. O da sıkışmıştı, yardımcı olduk ve otomobilden çıkardık. Zaten otomobilin yandığını görünce direkt müdahale etmeye başladık. İtfaiye direkt müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, polis ekipleri, araç sahipleri ve bina sakinleri kazaya yardıma koştuk" dedi.