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Giriş Tarihi: 21.10.2026 19:03

Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!

Kağıthane’de park halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisinde bulunan 44 yaşındaki Eser Aktaş hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!
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Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#KAĞITHANE

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Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü!
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