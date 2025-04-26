Park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. İş yerine gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı.