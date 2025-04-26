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Giriş Tarihi: 26.4.2025 21:06

Park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Büyükçekmece'de, park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede silahların konuştuğu olayda, Atakan Gülsever kafasından vurulurken, yanındaki kişinin bacağına da kurşun isabet etti. Olay anbean araç içi kamerasına yansırken, ekipler kaçan şüpheliyi arııyor.

DHA
Park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Gülsever 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. İş yerine gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Gülsever kafasından vurulurken, yanındaki kişinin bacağına kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda hafif yaralanan kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, Atakan Gülsever'in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kavgada kullanılan silah ele geçirildi. Polis ekipleri her yerde kaçan şüpheliyi ararken, olay anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

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Park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı!
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