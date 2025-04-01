Adana’da bıçaklı saldırı: Genç adam hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Mahmut Müslüm, parka bıçaklanarak öldürüldü. Polis, katil zanlısını veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Ceyhan Atatürk Parkı'nda bir kişinin bıçaklanarak yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Suriye uyruklu Mahmut Müslüm, olduğu belirlenen yaralıyı ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç adam, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Müslüm'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, parkta çıkan kavgada bıçaklandığını belirledikleri gencin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.