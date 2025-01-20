Parkta saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Şehitkamil ilçesinin Gazikent mahallesindeki Celal Doğan Parkı içinde meydana gelen olayda, parkta oturan Fatma Köklü'nün (39) yanına gelen bir kişi bir süre tartıştıktan sonra üzerinde bulunan silahla kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Fatma Köklü, kanlar içinde yere yığılırken durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Fatma Köklü 112 ekipleri tarafından yakında Bossan Hastanesi'ne kaldırıldı. Köklü'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.