Parkta uyuşturucu satışını engellemeye çalışırken öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesinde pazartesi akşamı 21.30 sıralarında Doğukan Kabak, arkadaşı ile birlikte Şahin Parkı'nda otururken bir aracın içerisinde bulunan kişilerin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldıklarını fark etti.

TORUNUNU DEDESİNE TELEFON İLE ŞİKAYET ETTİ

Doğukan Kabak, mahalleden tanıdığı Mertkan E.'ye ne yaptıkları sorması üzerine tepki verdi. Kabak, bunun üzerine Mertkan E.'nin dedesini telefon ile arayarak "torunun uyuşturucu ticareti yapıyor "şeklinde bilgi verdi. Telefon görüşmesine sinirlenen Mertkan E., Kabak'a saldırdı ve kavga sonrası olay yerinden ayrıldı.

KAÇTIĞI SIRADA SİLAHLA VURULDU

Olayın ardından Mertkan E., yakın çevresinden çağırdığı Umutcan Ü., Yusuf A., A.G.A. ve S.Ü. ile birlikte parkta oturan Doğakan Kabak'ı darp etti. Umutcan Ü. , kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan Doğukan Kabak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANKARA EMNİYETİ ZANLILARI YAKALADI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlatarak firari Umutcan Ü.'nün Y.A. isimli kişi tarafından Çankaya Konutkent Mahallesine götürülerek saklandığını tespit etmesi üzerine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.A. ve E.B. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, suça sürüklenen çocuk E.S. ise; Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

KASTEN ADAM YARALAMADAN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden; Mertkan E. kasten yaralama başta olmak üzere 2 suç kaydı, Yusuf A.'nın, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 5 adet kasten yaralama olmak üzere 9 suç kaydı ve Kabak'ı silahıyla ateş açarak öldüren Umutcan Ü.'nün ise 8 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERDİ

Ankara Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüpheliler Mertkan E., Yusuf A., Umutcan Ü., A.G.A., S.Ü. ve Ö.B.T. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda S.Ü., Ö.B.T. ve A.G.A. İsimli şüpheliler hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, Doğukan Kabak'ı darp eden şüpheli Yusuf .A., olayda ateşli silah kullanarak ölümüne neden olan şüpheli Umutcan Ü. ve parkta torbacılık yapan ve olayların başlamasının sebebi olan şüpheli Mertkan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUKAN KABAK SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Doğukan Kabak için Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mezarlığı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kabak'ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Doğukan Kabak, Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.