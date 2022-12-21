Haberler Yaşam Haberleri PASAPORT HARCI DEFTER BEDELİ 2023: 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:07

PASAPORT HARCI DEFTER BEDELİ 2023: 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla kısa bir zaman kala merak edilen bir konu da Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli olduBu kapsamda ise "6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. 6 aylık, 1,3,10 yıllık olarak alınabilinen pasasortlarda başvuru rakamlarının her yıl değişkenlik gösterebildiği biliniyor. 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. İşte yeni pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli gibi merak edilen tüm detaylar.

PASAPORT HARCI DEFTER BEDELİ 2023: 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?

Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli gibi detaylar da merak konusu haline geliyor. Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında etkili olan yeniden değerleme oranı ile birlikte ücretler yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda "6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte gelecek yılın Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ile ilgili detaylar.

PASAPORT HARCI VE DEFRET BEDELİ: 2023’te 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?

2023 PASAPORT HARCI VE DEFRET BEDELİ

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi.

Buna göre hesaplandığında herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 yılında 6 aylık pasaport harcı 689 lira 24 kuruş olacak.

PASAPORT HARCI VE DEFRET BEDELİ: 2023’te 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?

2022 PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELİ

2022 yılında 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkmıştı.

1 yıllık pasaport harcı 452,32 TL,

3 yıl ve üstünde süreli Pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

2022 yılında pasaport ücretlerindeki defter ücreti ise 225 TL.

ARKADAŞINA GÖNDER
PASAPORT HARCI DEFTER BEDELİ 2023: 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA