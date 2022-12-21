PASAPORT HARCI DEFTER BEDELİ 2023: 6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?

Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli gibi detaylar da merak konusu haline geliyor. Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında etkili olan yeniden değerleme oranı ile birlikte ücretler yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda "6 aylık, 1,3,10 yıllık 2023 Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte gelecek yılın Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli ile ilgili detaylar.