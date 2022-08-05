Pasaport İçin Gerekli Evraklar Ve Belgeler - Bordo, Gri, Siyah, Yeşil Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bu pasaportlara belirli kriterler çerçevesinde başvuralar yapılmaktadır. Pasaportlar kendi aralarında istenilen belgeler konusunda farklılık göstermektedir. Bu yüzden de vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan olmuştur. Yazımızda bizler de pasaport için gerekli evraklar ve belgeler nelerdir, bordo, gri, siyah, yeşil pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaport İçin Gerekli Belgeler

Gerekli belgeler alınacak pasaporta göre farklılık göstermektedir. Ancak tüm pasaport türleri için çoğunlukla aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi

Biyometrik fotoğraf

Eğer eski pasaport var ise eski pasaport

Pasaport harç ve defter ücreti

Reşit olmayan bireyler için muvafakatname

Ek olarak pasaport başvurusundan önce emniyet güçlerine parmak izi vermek gerekmektedir.

Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Pasaport almak için istenen gerekli belgeler pasaporta göre farklılık göstermektedir ancak tüm pasaportlar için istenilen belgeler çoğunlukla aynı olmaktadır. Öğrenci bireyler öğrenciliklerini kanıtlamak için öğrenci belgesi sunmalıdır gibi.