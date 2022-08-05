Haberler Yaşam Haberleri Pasaport Kaç Günde Çıkar? Pasaport Ne Kadar Sürede Çıkar Ve Ne Zaman Teslim Edilir?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:09 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:09

Pasaport Kaç Günde Çıkar? Pasaport Ne Kadar Sürede Çıkar Ve Ne Zaman Teslim Edilir?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye girebilir. İnternet kullanıcılarının en çok merak ettiği bir diğer konu da yurt dışına seyahat için kullanılan pasaportun ne kadar süre içerisinde çıkacağı sorusu olmuştur. Peki pasaport kaç günde çıkar? Pasaport ne kadar sürede çıkar ve ne zaman teslim edilir?

Pasaport Kaç Günde Çıkar? Pasaport Ne Kadar Sürede Çıkar Ve Ne Zaman Teslim Edilir?

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bu pasaportlara belirli kriterler çerçevesinde başvuralar yapılmaktadır. Bu başvuruların ne kadar süre içerisinde sonuçlanacağı da vatandaşlarımızın merak ettiği bir konudur. Yazımızda bizler pasaport kaç günde çıkar, pasaport ne kadar sürede çıkar ve ne zaman teslim edilir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaport Kaç Günde Çıkar?

En çok merak edilen hususlardan biri olan pasaportun kaç gün içerisinde çıkacağı konusunda birçok bilgi kirliliği bulunmaktadır. Pasaport başvurusu yapıldıktan sonra ve evraklarda herhangi bir sorun olmadığı sürece 2 iş günü içerisinde hazırlanmaktadır. En geç olmak üzere de il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü, köylere ise 7 iş günü içerisinde teslim edilir. Pasaport başvurusunda bulunan kişi için pasaportu almak üzere iki kişinin ismi belirtilir. Bu isimlerin biri pasaportun sahibi iken diğeri teslim alabilecek bir yakını olmaktadır.

Pasaport Kaç Günde Gelir?

Pasaportlar 2 iş günü içerisinde hazırlanmakta olup; en geç 3 iş gününde il merkezlerine, 4 iş gün içerisinde ilçe merkezlerine ve 7 iş günü içerisinde köylere teslim edilmektedir.

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Pasaport Kaç Günde Çıkar? Pasaport Ne Kadar Sürede Çıkar Ve Ne Zaman Teslim Edilir?
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