Haberler Yaşam Haberleri Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar - Pasaport Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:10 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:10

Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar - Pasaport Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye seyahat edebilir. İnternet üzerinde araştırması yapılan en önemli konulardan biri de pasaportların yenilenmesi olmuştur. Vatandaşlar pasaport yenilemek için gerekli belgeler nelerdir sorusu üzerinden sayısız internet araması yapmıştır. Peki pasaport yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport yenileme başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadardır?

Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar - Pasaport Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bu pasaportların sürelerinin bitişinin ardından yenilenmesi için başvuralar yapılmaktadır. Yazımızda bizler de pasaport yenilemek için gerekli evraklar nelerdir, pasaport yenileme başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadardır gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaport Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir. Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı
  • İki adet biyometrik fotoğraf
  • Kullanılan pasaport
  • Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası
  • Parmak izi
  • 18 yaş altı bireyler için muvafakatname

Pasaport Yenileme Ücretleri

Pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar pasaportlarının olduğunu kanıtladığı takdirde sadece harç miktarını ödemektedirler. 2022 yılının harç ücretleri ise şu şekildedir:

6 ay 309,40 TL

12 ay 452,30 TL

2 yıl 738,40 TL

3 yıl 1,049,00 TL

3+ yıl 1,478,30 TL

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Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar - Pasaport Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?
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