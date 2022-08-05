Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar - Pasaport Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Bu pasaportların sürelerinin bitişinin ardından yenilenmesi için başvuralar yapılmaktadır. Yazımızda bizler de pasaport yenilemek için gerekli evraklar nelerdir, pasaport yenileme başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadardır gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaport Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir. Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:

Nüfus cüzdanı

İki adet biyometrik fotoğraf

Kullanılan pasaport

Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası

Parmak izi

18 yaş altı bireyler için muvafakatname

Pasaport Yenileme Ücretleri

Pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar pasaportlarının olduğunu kanıtladığı takdirde sadece harç miktarını ödemektedirler. 2022 yılının harç ücretleri ise şu şekildedir:

6 ay 309,40 TL

12 ay 452,30 TL

2 yıl 738,40 TL

3 yıl 1,049,00 TL

3+ yıl 1,478,30 TL