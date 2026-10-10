Pastırma sıcakları başladı mı? Hafta sonu İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derece!

PEKİ BU GERÇEKTEN "PASTIRMA YAZI" MI?

"Pastırma yazı" ya da "pastırma sıcakları", kış öncesinde birkaç gün ile birkaç hafta arasında yaşanan, gündüzleri güneşli ve ılık, gece ve sabahları ise belirgin şekilde serin geçen sıcak hava dönemine verilen halk arasındaki isim. Bu dönemin sabit bir başlangıç tarihi yok; genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında görüldüğü kabul ediliyor.