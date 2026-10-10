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Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:22

Pastırma sıcakları başladı mı? Hafta sonu İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derece!

Meteoroloji'ye göre hafta sonu sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Peki bu, "pastırma sıcakları" mı yoksa kısa süreli bir ısınma mı? İşte il il tahminler ve pazartesi günü beklenen değişim.

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Pastırma sıcakları başladı mı? Hafta sonu İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derece!
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Ekim ayının ortasında termometreler 25-29 dereceyi gösterecek. Pek çok kişi "pastırma sıcakları başladı" diyor, ama meteorolojiye göre durum biraz daha karışık.

Hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak; sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

10 EKİM CUMARTESİ BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 10 Ekim Cumartesi tahminine göre öne çıkan değerler şöyle:

İstanbul: 15 / 25 derece

Ankara: 10 / 25 derece

İzmir: 16 / 28 derece

Bursa: 13 / 28 derece

Kocaeli: 28 derece

Denizli ve Manisa: 29 derece

Antalya ve Adana: 33 derece

11 EKİM PAZAR

İstanbul: 16 / 24 derece

Ankara: 10 / 25 derece

İzmir: 18 / 28 derece

Muğla: 26 derece

Adana ve Mersin: 32 derece civarı

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Meteoroloji uzmanı Adil Tek de A Haber'e yaptığı açıklamada, hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 25-26 dereceyi bulacağını söyledi. MGM'nin 8-14 Ekim haftalık tahminine göre ısınma batı kesimlerden başlıyor.

PEKİ BU GERÇEKTEN "PASTIRMA YAZI" MI?

"Pastırma yazı" ya da "pastırma sıcakları", kış öncesinde birkaç gün ile birkaç hafta arasında yaşanan, gündüzleri güneşli ve ılık, gece ve sabahları ise belirgin şekilde serin geçen sıcak hava dönemine verilen halk arasındaki isim. Bu dönemin sabit bir başlangıç tarihi yok; genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında görüldüğü kabul ediliyor.

Bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava, meteorolojik olarak "mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık" şeklinde tarif ediliyor; bunun gerçek pastırma yazının başlangıcı olup olmadığı ise henüz netleşmiş değil.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

Hafta sonu güneşli havanın ardından, yeni haftanın ilk günü için Meteoroloji farklı bir tablo çiziyor: Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, birçok bölgede yağış etkili olacak. Pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların bir miktar düşeceği belirtiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE KADAR SÜRER?

Gerçek pastırma yazı döneminin süresi her yıl farklı. 3 ila 10 gün, 5 ila 15 gün olabilir; bazı yıllarda ise belirgin bir pastırma yazı hiç yaşanmayabiliyor. Süre, o dönemde bölgeye hakim olan yüksek ve alçak basınç sistemlerine bağlı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Pastırma sıcakları başladı mı? Hafta sonu İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derece!
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