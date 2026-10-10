Pastırma sıcakları başladı mı? Hafta sonu İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 33 derece!

Ekim ayının ortasında termometreler 25-29 dereceyi gösterecek. Pek çok kişi "pastırma sıcakları başladı" diyor, ama meteorolojiye göre durum biraz daha karışık.
Hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak; sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
Meteoroloji'nin 10 Ekim Cumartesi tahminine göre öne çıkan değerler şöyle:
İstanbul: 15 / 25 derece
Ankara: 10 / 25 derece
İzmir: 16 / 28 derece
Bursa: 13 / 28 derece
Kocaeli: 28 derece
Denizli ve Manisa: 29 derece
Antalya ve Adana: 33 derece
İstanbul: 16 / 24 derece
Ankara: 10 / 25 derece
İzmir: 18 / 28 derece
Muğla: 26 derece
Adana ve Mersin: 32 derece civarı
Meteoroloji uzmanı Adil Tek de A Haber'e yaptığı açıklamada, hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 25-26 dereceyi bulacağını söyledi. MGM'nin 8-14 Ekim haftalık tahminine göre ısınma batı kesimlerden başlıyor.
"Pastırma yazı" ya da "pastırma sıcakları", kış öncesinde birkaç gün ile birkaç hafta arasında yaşanan, gündüzleri güneşli ve ılık, gece ve sabahları ise belirgin şekilde serin geçen sıcak hava dönemine verilen halk arasındaki isim. Bu dönemin sabit bir başlangıç tarihi yok; genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında görüldüğü kabul ediliyor.
Bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava, meteorolojik olarak "mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık" şeklinde tarif ediliyor; bunun gerçek pastırma yazının başlangıcı olup olmadığı ise henüz netleşmiş değil.
Hafta sonu güneşli havanın ardından, yeni haftanın ilk günü için Meteoroloji farklı bir tablo çiziyor: Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, birçok bölgede yağış etkili olacak. Pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların bir miktar düşeceği belirtiliyor.
Gerçek pastırma yazı döneminin süresi her yıl farklı. 3 ila 10 gün, 5 ila 15 gün olabilir; bazı yıllarda ise belirgin bir pastırma yazı hiç yaşanmayabiliyor. Süre, o dönemde bölgeye hakim olan yüksek ve alçak basınç sistemlerine bağlı.