Pastırma sıcakları geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcaklarıyla sonbaharda yaz havası!

Sonbaharda kısa süreli sıcak hava dönemini ifade eden pastırma sıcakları için gözler önümüzdeki günlere çevrilirken, bu hafta Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu da değişkenlik gösterecek. Bazı kentlerde sağanak yağış beklenirken, özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların yükselmesi dikkat çekiyor.
Hafta sonuna doğru özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu yükseliş, sonbaharın ortasında yaz havasını aratmayan günlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Ancak uzman değerlendirmelerine göre bu sıcaklık artışını doğrudan uzun süreli bir pastırma yazı olarak nitelendirmek için henüz erken. Pastırma sıcaklarının oluşması için önümüzdeki günlerdeki hava koşullarının da takip edilmesi gerekiyor.
Halk arasında "pastırma sıcakları" veya "pastırma yazı" olarak adlandırılan dönem, sonbaharda havaların yeniden ısındığı kısa süreli sıcak günleri ifade ediyor. Genellikle ekim sonu ve kasım aylarında görülmesiyle bilinen bu dönem, kış öncesindeki son ılık hava günleri olarak değerlendiriliyor.
2026 yılında da pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağı merak edilirken, mevcut tahminlerde özellikle batı bölgelerinde dikkat çeken bir sıcaklık artışı bulunuyor.
İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 25-26 dereceye ulaşabileceği belirtilirken, güneşli ve daha ılık hava sonbaharın serin günlerinin ardından vatandaşlara kısa süreli yaz havası yaşatabilir.
Öte yandan Türkiye'nin tamamında aynı hava koşulları etkili olmayacak. Özellikle Karadeniz'in bazı kesimleri, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç bölgelerinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu nedenle hafta sonu planı yapacakların bölgesel tahminleri dikkate alması gerekiyor.
8 Ekim Perşembe: Sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 20-21 derece civarına çıkması, havanın ise daha sakin olması öngörülüyor.
9 Ekim Cuma: Sıcaklıkların 22 derece civarında olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklık artışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
10 Ekim Cumartesi: Sıcaklıkların 23-24 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte daha ılık ve sakin bir hava etkili olacak.
11 Ekim Pazar: Sıcaklıkların 23-24 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Haftanın en sıcak günlerinden biri olabilir.
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Sonbaharın ortasında yaşanacak sıcak hava artışı, pastırma sıcakları beklentisini yeniden gündeme getirdi. Ancak mevcut verilere göre bu hafta görülecek sıcaklık artışını kesin olarak pastırma yazı olarak tanımlamak için henüz erken. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni Meteoroloji tahminleri, sıcak havanın ne kadar süreceğini daha net ortaya koyacak.