Pastırma sıcakları geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcaklarıyla sonbaharda yaz havası!

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Halk arasında "pastırma sıcakları" veya "pastırma yazı" olarak adlandırılan dönem, sonbaharda havaların yeniden ısındığı kısa süreli sıcak günleri ifade ediyor. Genellikle ekim sonu ve kasım aylarında görülmesiyle bilinen bu dönem, kış öncesindeki son ılık hava günleri olarak değerlendiriliyor.

2026 yılında da pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağı merak edilirken, mevcut tahminlerde özellikle batı bölgelerinde dikkat çeken bir sıcaklık artışı bulunuyor.