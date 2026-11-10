Pastırma sıcakları geri mi dönüyor? Meteoroloji Uzmanı kasım ayına dikkat çekti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son haftalık hava tahmini de sıcaklıklarda değişime işaret ediyor. Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların artması, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak yağışlı havanın da devam edecek olması nedeniyle uzman açıklamaları ve güncel tahminler birlikte değerlendiriliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 20 Ekim 2026 tarihinde yaptığı değerlendirmede pastırma sıcakları için kasım ayının ikinci haftasını işaret etti. Şen, bu dönemde gündüz sıcaklıklarının yükselirken gece sıcaklıklarının düşebileceğini belirterek pastırma yazının yaşanabileceğini ifade etti.

Uzman değerlendirmesine göre pastırma sıcakları, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kısa süreli yaşanan ılık ve güneşli hava koşullarını ifade ediyor. Ancak bu hava olayının her yıl aynı tarihte görülmesi beklenmiyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak başlangıç zamanı ve süresi değişebiliyor.