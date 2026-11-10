Pastırma sıcakları geri mi dönüyor? Meteoroloji Uzmanı kasım ayına dikkat çekti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son haftalık hava tahmini de sıcaklıklarda değişime işaret ediyor. Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların artması, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak yağışlı havanın da devam edecek olması nedeniyle uzman açıklamaları ve güncel tahminler birlikte değerlendiriliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 20 Ekim 2026 tarihinde yaptığı değerlendirmede pastırma sıcakları için kasım ayının ikinci haftasını işaret etti. Şen, bu dönemde gündüz sıcaklıklarının yükselirken gece sıcaklıklarının düşebileceğini belirterek pastırma yazının yaşanabileceğini ifade etti.
Uzman değerlendirmesine göre pastırma sıcakları, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde kısa süreli yaşanan ılık ve güneşli hava koşullarını ifade ediyor. Ancak bu hava olayının her yıl aynı tarihte görülmesi beklenmiyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak başlangıç zamanı ve süresi değişebiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10-16 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
MGM'nin tahmininde sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
Bununla birlikte sıcaklık artışı bütün bölgelerde güneşli ve yağışsız hava yaşanacağı anlamına gelmiyor. Haftalık tahmine göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. İç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Pastırma sıcakları veya pastırma yazı, sonbaharın son dönemlerinde havanın kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla ortaya çıkan meteorolojik bir dönemi tanımlamak için kullanılıyor.
Genellikle ekim sonu ile kasım aylarında görülen bu dönemde gündüzleri sıcak ve güneşli hava etkili olurken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı artabiliyor.
Pastırma sıcaklarının her yıl aynı tarihte yaşanması gibi bir kural bulunmuyor. Hava koşullarına bağlı olarak bazı yıllarda daha erken, bazı yıllarda ise kasım ayının ilerleyen günlerinde görülebiliyor.
Pastırma sıcaklarının hangi illerde daha belirgin hissedileceğine ilişkin kesinleşmiş bir il listesi bulunmuyor. MGM'nin güncel tahminleri ise sıcaklık artışının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların seyri, yağışların durumu ve gece-gündüz sıcaklık farkları pastırma yazının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda belirleyici olacak.