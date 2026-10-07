PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Türkiye genelinde halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ve gündüzleri yazdan kalma güneşli havanın, geceleri ise ayazın etkili olduğu bu özel meteorolojik dönem için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ile sonbaharın ortasında kış öncesi son güneşli günleri müjdeleyen periyod için ekim ve kasım ayı ön plana çıktı.