PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Türkiye genelinde halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ve gündüzleri yazdan kalma güneşli havanın, geceleri ise ayazın etkili olduğu bu özel meteorolojik dönem için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ile sonbaharın ortasında kış öncesi son güneşli günleri müjdeleyen periyod için ekim ve kasım ayı ön plana çıktı.
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.
Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.
Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.