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Giriş Tarihi: 7.10.2026 08:16

PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Sonbahar mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kış öncesi son güneşli günler olan 2026 Pastırma sıcakları için takvim araştırmalarına başladı. Meteorolojik değerlendirmeler ile tarihler ön plana çıktı. Peki, "Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?" İşte ılık hava dalgasına dair tüm detaylar…

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PASTIRMA SICAKLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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Türkiye genelinde halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ve gündüzleri yazdan kalma güneşli havanın, geceleri ise ayazın etkili olduğu bu özel meteorolojik dönem için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ile sonbaharın ortasında kış öncesi son güneşli günleri müjdeleyen periyod için ekim ve kasım ayı ön plana çıktı.

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

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KAÇ GÜN SÜRECEK?

Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasına olanak tanıyacak.

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PASTIRMA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.

Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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