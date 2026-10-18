Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak ve bitecek? 2026 Pastırma yazı için geri sayım!

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bu dönemin takvimde sabit bir başlangıç tarihi bulunmadığından, 2026 yılı için değerlendirme yapılırken güncel meteorolojik tahminlerin dikkate alınması gerekiyor.
2026 yılında pastırma sıcakları için 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Ancak bu tarihler kesin bir başlangıç ve bitiş takvimi değil, pastırma yazının genellikle görüldüğü dönemi ifade ediyor. Hava sıcaklıklarının hangi günlerde yükseleceği, atmosfer koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.
Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün sürüyor. Bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak bu süre uzayabiliyor. Gündüzleri güneşli ve ılık hava etkili olurken gece saatlerinde sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.
Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen günlerinde havanın kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla ortaya çıkan ılık ve çoğunlukla güneşli döneme verilen isimdir. Genellikle ekim sonu ve kasım başında görülen bu hava olayı, her yıl aynı tarihlerde yaşanmıyor.
Yaygın anlatıma göre pastırma sıcakları adı, geçmişte pastırmanın kurutulması ve olgunlaştırılması için elverişli olan güneşli, kuru hava koşullarından geliyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsime göre yükselse de geceler serin geçebiliyor.