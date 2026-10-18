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Giriş Tarihi: 18.10.2026 00:53

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak ve bitecek? 2026 Pastırma yazı için geri sayım!

2026 Pastırma sıcakları, sonbaharın serin günleri arasında kısa süreli sıcaklık artışlarının yaşanıp yaşanmayacağını merak edenlerin gündeminde. Halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen bu dönem, genellikle sonbaharın ilerleyen haftalarında görülüyor. Ancak her yıl aynı tarihlerde başlamıyor ve etkili olacağı gün sayısı hava koşullarına göre değişiyor.

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Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak ve bitecek? 2026 Pastırma yazı için geri sayım!
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Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bu dönemin takvimde sabit bir başlangıç tarihi bulunmadığından, 2026 yılı için değerlendirme yapılırken güncel meteorolojik tahminlerin dikkate alınması gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında pastırma sıcakları için 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Ancak bu tarihler kesin bir başlangıç ve bitiş takvimi değil, pastırma yazının genellikle görüldüğü dönemi ifade ediyor. Hava sıcaklıklarının hangi günlerde yükseleceği, atmosfer koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün sürüyor. Bazı yıllarda hava koşullarına bağlı olarak bu süre uzayabiliyor. Gündüzleri güneşli ve ılık hava etkili olurken gece saatlerinde sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen günlerinde havanın kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla ortaya çıkan ılık ve çoğunlukla güneşli döneme verilen isimdir. Genellikle ekim sonu ve kasım başında görülen bu hava olayı, her yıl aynı tarihlerde yaşanmıyor.

Yaygın anlatıma göre pastırma sıcakları adı, geçmişte pastırmanın kurutulması ve olgunlaştırılması için elverişli olan güneşli, kuru hava koşullarından geliyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsime göre yükselse de geceler serin geçebiliyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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