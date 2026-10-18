Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak ve bitecek? 2026 Pastırma yazı için geri sayım!

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bu dönemin takvimde sabit bir başlangıç tarihi bulunmadığından, 2026 yılı için değerlendirme yapılırken güncel meteorolojik tahminlerin dikkate alınması gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında pastırma sıcakları için 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Ancak bu tarihler kesin bir başlangıç ve bitiş takvimi değil, pastırma yazının genellikle görüldüğü dönemi ifade ediyor. Hava sıcaklıklarının hangi günlerde yükseleceği, atmosfer koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.