PASTIRMA SICAKLARI O TARİHTE BAŞLAYACAK! Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Her yıl aynı tarihte görülmeyen pastırma sıcakları için ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı öne çıkıyor. Güncel değerlendirmelerde ise 25 Ekim-15 Kasım 2026 arasındaki dönem dikkat çekiyor. Ancak bu tarih aralığının kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi olmadığı belirtiliyor.
Pastırma sıcaklarının 2026 yılında 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönemde görülmesi bekleniyor. Ancak pastırma yazı, takvimde belirlenmiş sabit bir hava olayı olmadığı için "şu gün başlayacak" şeklinde kesin bir tarih vermek mümkün değil.
Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı, Türkiye'de pastırma sıcaklarının klimatolojik olarak daha sık görüldüğü dönem olarak öne çıkıyor. Güncel hava tahminleri ilerledikçe hangi günlerde sıcaklık artışı yaşanacağı daha net ortaya çıkacak.
Pastırma sıcaklarının süresi her yıl hava koşullarına göre değişiyor. Genellikle birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili olan bu dönem, bazı yıllarda daha uzun sürebiliyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın yayımladığı bilgilendirmede de pastırma sıcaklarının genellikle birkaç gün sürdüğü, bazı durumlarda 7-10 güne kadar uzayabildiği belirtiliyor.
Bu nedenle 2026 için şimdiden kesin bir gün sayısı vermek yerine, ekim sonu ve kasım başındaki hava sistemlerinin takip edilmesi gerekiyor.
Pastırma sıcakları çoğunlukla ekim sonu ve kasım ayının ilk yarısında görülüyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başlarken, bazı dönemlerde yüksek basınç koşullarının etkisiyle hava yeniden ısınıyor.
Bu süreçte gündüzleri güneşli ve ılık hava yaşanırken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Bu nedenle pastırma yazının en belirgin özelliği, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı olarak öne çıkıyor.
Pastırma sıcakları genellikle yüksek basınç koşullarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Bulutluluğun ve yağışın azalmasıyla gündüz saatlerinde güneşin etkisi artıyor ve sıcaklıklar kısa süreliğine yükseliyor.
Geceleri ise açık gökyüzü nedeniyle yeryüzü daha hızlı soğuyor. Bu nedenle gündüzleri ılık hatta sıcak bir hava hissedilirken geceleri ve sabahın erken saatlerinde serinlik hatta bazı bölgelerde ayaz görülebiliyor.
"Pastırma yazı" adının geleneksel pastırma üretimiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Sonbaharda görülen güneşli, kuru ve serin geceli hava koşulları, geçmişte pastırmanın hazırlanıp kurutulması için elverişli bir dönem oluşturuyordu.
Bu nedenle kış öncesinde yaşanan kısa süreli sıcak hava dönemi zamanla "pastırma yazı" veya "pastırma sıcakları" olarak anılmaya başladı.