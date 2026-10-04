PASTIRMA SICAKLARI O TARİHTE BAŞLAYACAK! Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Her yıl aynı tarihte görülmeyen pastırma sıcakları için ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı öne çıkıyor. Güncel değerlendirmelerde ise 25 Ekim-15 Kasım 2026 arasındaki dönem dikkat çekiyor. Ancak bu tarih aralığının kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi olmadığı belirtiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Pastırma sıcaklarının 2026 yılında 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönemde görülmesi bekleniyor. Ancak pastırma yazı, takvimde belirlenmiş sabit bir hava olayı olmadığı için "şu gün başlayacak" şeklinde kesin bir tarih vermek mümkün değil.

Ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı, Türkiye'de pastırma sıcaklarının klimatolojik olarak daha sık görüldüğü dönem olarak öne çıkıyor. Güncel hava tahminleri ilerledikçe hangi günlerde sıcaklık artışı yaşanacağı daha net ortaya çıkacak.