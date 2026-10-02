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Giriş Tarihi: 2.10.2026 08:39

Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma sıcakları bekleniyor!

Sonbaharın ortasında kış öncesi son güneşli günleri müjdeleyen 2026 pastırma sıcakları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin uzmanlarından beklenen açıklamalar geldi. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından vatandaşlar, "Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi ayları kapsayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri ve merak edilen tüm detaylar…

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Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma sıcakları bekleniyor!
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Ekim ayı ile birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve sağanak yağışların etkisini artırması, kış mevsiminin habercisi oldu. Ancak kış soğukları tam olarak bastırmadan önce yaşanan; gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise ayazlı geçen "pastırma yazı" dönemi için geri sayım başladı. Böylece uzmanlarının 2026 pastırma sıcakları için işaret ettiği tarihler ön plana çıktı.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

2026 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.

Meteoroloji uzmanları Pastırma Sıcakları için tarih verdi: 10 gün boyunca etkili olacak!

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KAÇ GÜN SÜRECEK?

Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasına olanak tanıyacak.

PASTIRMA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.

Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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