Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma sıcakları bekleniyor!

Ekim ayı ile birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve sağanak yağışların etkisini artırması, kış mevsiminin habercisi oldu. Ancak kış soğukları tam olarak bastırmadan önce yaşanan; gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise ayazlı geçen "pastırma yazı" dönemi için geri sayım başladı. Böylece uzmanlarının 2026 pastırma sıcakları için işaret ettiği tarihler ön plana çıktı.
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.Meteoroloji uzmanları Pastırma Sıcakları için tarih verdi: 10 gün boyunca etkili olacak!
Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasına olanak tanıyacak.
Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.
Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.