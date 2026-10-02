Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma sıcakları bekleniyor!

Ekim ayı ile birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve sağanak yağışların etkisini artırması, kış mevsiminin habercisi oldu. Ancak kış soğukları tam olarak bastırmadan önce yaşanan; gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise ayazlı geçen "pastırma yazı" dönemi için geri sayım başladı. Böylece uzmanlarının 2026 pastırma sıcakları için işaret ettiği tarihler ön plana çıktı.