Patates kabuğu kireci tamamen temizliyor mu?

Patates kabuğuyla temizlik, geçmişten gelen ev yöntemleri arasında anlatılsa da her çaydanlıkta aynı sonucu verdiğini söylemek mümkün değil. Özellikle uzun süredir birikmiş, kalın ve sert kireç tabakalarında etkili olmayabilir.

Bu nedenle yöntemi kesin sonuç veren bir kireç çözücü olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çaydanlığın malzemesi ve içindeki birikintinin durumu da temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında.