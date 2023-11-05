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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Pati’yi adıyla çağırınca başına gelmeyen kalmadı

İstanbul’da eve sipariş götüren kurye, ev sahibinin köpeğine adıyla seslenince başına gelmeyen kalmadı. Ev sahibinin tehdit edip zorla alıkoymaya çalıştığı kurye karakola sığınarak yardım istedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Pati’yi adıyla çağırınca başına gelmeyen kalmadı
İstanbul Eyüpsultan'da bir eve yemek siparişi götüren kurye Murat Ş. (24), siparişi veren ev sahibi Mahmut Ö.'ye (30) teslimat yaparken gördüğü pomerianan cinsi Pati isimli köpeği adıyla sevdi.
Murat Ş.'nin köpeğinin adını bilmesinden rahatsız olan Mahmut Ö., köpeğinin adını nereden bildiğini merak ederek Murat Ş.'yi aradı. Kurye, teslimat sırasında evin içerisinde köpeğe 'Pati' şeklinde hitap edildiğini duyduğunu, bu nedenle böyle seslendiğini belirterek telefonu kapattı.



Açıklamadan tatmin olmayan Mahmut Ö., kuryeyi tekrar arayarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Şişli'de kurye ile buluşan Mahmut Ö., genç adamı zorla araca bindirmeye çalıştı. Soluğu karakolda alan Murat Ş. ise şikâyetçi oldu.
Mahmut Ö. ifadesinde, yemek siparişi verdiği kişinin evine geldiğinde köpeğine ismiyle hitap ettiğini, bu durumdan şüphelendiğini, kendisiyle konu hakkında konuşmak için irtibata geçtiğini ve araca zorla bindirmeye çalıştığını kabul etti.
Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan iddianame düzenlenen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis talep edildi.

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Pati’yi adıyla çağırınca başına gelmeyen kalmadı
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