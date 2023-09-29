Haberler Yaşam Haberleri Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:40 Son Güncelleme: 29.9.2023 16:00

Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu dağıtım aracının içindeyken üzerine düşen beton parçası ile hayatını kaybeden Ahmet Bal(46), Esenler Cem Evi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal son yolculuğuna uğurlandı

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde beş katlı binanın 5. katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamada meşrubat dağıtımı için aracının içerisindeyken üzerine beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ahmet Bal için Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'ndeki Esenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Bal'ın cenazesi duaların ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Nice futbolcusu Alexis Beka Beka intihara teşebbüs etti! Beşiktaş istemişti
Bu iş karakolda biter
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni asıllı grup Beyrut'ta taşkınlık çıkardı! Lübnan güvenlik güçlerine saldırı
Yargıtay'dan Gezi Parkı Davası kararı: Baş provokatörlerin cezaları onandı
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonu: 58 gözaltı
ARKADAŞINA GÖNDER
Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA