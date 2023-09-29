Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal son yolculuğuna uğurlandı

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde beş katlı binanın 5. katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamada meşrubat dağıtımı için aracının içerisindeyken üzerine beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Ahmet Bal için Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'ndeki Esenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Bal'ın cenazesi duaların ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.