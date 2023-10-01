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Giriş Tarihi: 1.10.2023 12:43 Son Güncelleme: 1.10.2023 12:51

Patlamada yaralandı! Metin Akdeniz kurtarılamadı

İzmit İlçesinde oturan Metin Akdeniz, çalışmak için gittiği Sakarya Ferizli İlçesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Patlamada yaralandı! Metin Akdeniz kurtarılamadı

Kocaeli İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Metin Akdeniz, çalışmak için gittiği Sakarya ili Ferizli İlçesinde faaliyet gösteren fabrikada, öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. İddialara göre OSB'de faaliyet gösteren fabrikada, havalandırma borusunda yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAVUL ÇALIYORDU

Tavşantepe Mahallesi'mde ramazan aylarında davul çaldığı öğrenilen, mahallelilerin yakından tanıdığı ve sevdiği Akdeniz'in cenazesi İhsaniye Köy Camiinde kılınan öğle namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Patlamada yaralandı! Metin Akdeniz kurtarılamadı
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