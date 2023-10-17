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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:05 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:11

Patnos’ta baba dehşeti: Kızını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde baba, kızını ve oğlunu silahla vurdu. Kızı hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos’ta baba dehşeti: Kızını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

Olay, Aktepe köyünde meydana geldi. Baba C.T. ile oğulları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba C.T. oğlu E.T'yi silahla yaraladı. Kızı D.T. (20) ise kavgayı ayırmaya çalışırken babasının ateşlediği kurşunla vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak D.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan E.T. ise Van'a sevk edildi. Baba C.T. ile diğer oğulları L.T. ve A.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Patnos’ta baba dehşeti: Kızını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
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