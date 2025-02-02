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Giriş Tarihi: 2.2.2025 22:39 Son Güncelleme: 2.2.2025 23:48

Patnos’ta şüpheli ölüm! 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki Emin Uygurlu, evinde ölü bulundu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos’ta şüpheli ölüm! 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabaları, Emin Uygurlu'dan haber alamayınca evine gitti. İçeri girdiklerinde Uygurlu'yu yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Uygurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, Uygurlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ağrı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Patnos’ta şüpheli ölüm! 42 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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