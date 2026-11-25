İddiaya göre, bir şirkette ücretli olarak çalışan iki işçi, işverenlerinin baskısı üzerine kira sözleşmesine kefil olarak imza attı. Ancak şirketin 11 aylık kira borcunu ödememesi üzerine mülk sahibi, sözleşmede kefil olarak imzaları bulunan iki işçiye yöneldi ve haklarında icra takibi başlattı. Bunun üzerine iki işçi, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kendilerinin müşterek ve müteselsil kefil oldukları iddiasıyla borçlu gösterildiklerini, ancak ortada hukuken geçerli bir kefalet bulunmadığını ileri sürdü. Şirket bünyesinde ücret karşılığı çalıştıklarını belirten davacılar, kefil olma yönünde herhangi bir iradelerinin bulunmadığını ifade etti.

MÜLK SAHİBİ: İKİ İŞÇİ DE MÜTESELSİL KEFİLDİR

İşveren konumundaki kiracı şirket yetkililerinin baskısı altında, işlerini kaybetme endişesiyle sözleşmeye imza attıklarını savunan işçiler, başlatılan icra takibi nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitini ve mülk sahibinin aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etti. Davalı mülk sahibi ise işçilerin kira sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını savundu. Şirketin 11 aylık kira borcunu ödemediğini belirten davalı, davacıların sözleşmeye herhangi bir itirazda bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

MAHKEME, TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDAKİ ŞEKİL ŞARTINA DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme, sözleşmede davacıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalarının bulunduğunu hatırlatarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kefalet sözleşmelerine ilişkin düzenlemesini değerlendirdi. Kanunda yer alan hükme göre, kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması, kefilin sorumlu olacağı azami miktarın ve kefalet tarihinin belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu sıfatla ya da aynı anlama gelen bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kendi el yazısıyla belirtmesi şartı aranıyor. Mahkeme, kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulmadan hazırlanan kefalet sözleşmesinin geçerli kabul edilemeyeceğine hükmetti. Bununla birlikte mülk sahibinin icra takibi başlatırken kötü niyetli olduğunun da söylenemeyeceği gerekçesiyle kötü niyet tazminatı talebini reddetti. Sonuç olarak davanın kabulüne karar veren Mahkeme, iki davacının icra takibi nedeniyle davalı mülk sahibine borçlu olmadıklarının tespitine hükmetti.