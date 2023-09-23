Patronunu otomobilde boğazını keserek öldürdükten sonra, sevgilisinin evine gitmiş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı önünde işlenen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar adeta kan dondurdu. Otomobil alım satımı ve yedek parça işiyle uğraşan Mustafa Ekşi ile aynı otomobilde arka koltukta oturan Halil Kağan Oğuz arasında tartışma çıktı. Oğuz, eline aldığı bıçakla ön koltukta oturan Mustafa Ekşi'nin boğazını kestikten sonra sırtından iki kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Halil Kağan Oğuz cinayetten bir gün sonra yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Oğuz'un, öldürdüğü Mustafa Ekşi'nin arkadaşı değil çalışanı olduğu ve şirketin muhasebe işlerini yürüttüğü ortaya çıktı. Hakkındaki iddianamede, Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanacak olan Halil Kağan Oğuz'un savunması ise kan dondurdu.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayeti, öldürülme korkusuyla işlediğini söyleyen Oğuz verdiği savunmada, "Son 10 yıldır Mustafa Ekşi'nin tüm muhasebe işlerini ben yapıyorum. Olay günü de bir araç satışı yaptık. O satışla ilgili bana hakaret ve küfürler etmeye başladı. 'Saçma sapan adamlara araba sattık. Neden bana engel olmadın. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Karımdan da boşanıyorum. Çocuğum da öldü. Geç arkaya. Seni yanımda görmek istemiyorum' diyerek hakaret etti. Ben arka koltuğa geçtim ama o küfür etmeye devam etti. Daha sonra elini koltuğun altına doğru götürdü. Oradan silah alıp beni vuracağını düşündüm. Panikledim, arabada bulunan bıçağı alıp onu bıçakladım. Öldürmek istemedim, yaralamak istedim" dedi.

CİNAYETTEN SONRA DİNLENMEYE GİTMİŞ

Savunmasında patronu Mustafa Ekşi'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçarak bir taksiye bindiğini anlatan Oğuz, "Ticari taksiye binip Mudanya'da oturan sevgilimin evine gittim. Bıçağı ve Mustafa Ekşi'nin telefonunu ise çöpe attım. Sevgilimin evinde bir süre dinlendim. Daha sonra üzerimdeki kanlı kıyafetleri değiştirdim. Ardından, evden ayrılıp kent merkezine geldim. Geceyi iki ayrı parkta geçirdim. Sonraki gün polise gidip teslim oldum" dedi.