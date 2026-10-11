Pattaya’da Türk iş insanına soygun: 54,3 milyon lirası çalındı! Rehin alındı





GECE YARISI BASKIN YAPIP REHİN ALDILAR

6 Ekim günü saat 03.30 sularında harekete geçen çete üyelerinden siyah giyimli, yüzleri kapalı, silahlı ve bıçaklı üç kişi lüks konuta zorla girdi. İçeri giren saldırganlar, evde bulunan Türk iş insanı Kutay Aslan'ı ve Myanmar uyruklu kadın temizlikçiyi tehdit edip darp etti. Mağdurlar, elleri kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.



VURGUNUN DEĞERİ 54,3 MİLYON TL

Saldırganlar, kelepçeledikleri Kutay Aslan'ı baskı altına alarak mal varlıklarını devretmeye zorladı. Çete; mağdurdan 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) kripto para, 210 bin baht nakit para, 5 adet Rolex kol saati ve 4 adet cep telefonunu gasp etti. Toplam değeri 37 milyon bahtı yaklaşık 54,3 milyon TL bulan soygunun ardından çete üyeleri hızla olay yerinden kaçtı.





TAYLAND POLİSİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine harekete geçen Tayland polisi, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası (CCTV) görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda suçta kullanıldığı belirlenen bir araç, Pattaya'daki Jomtien Soi 9 adresinde terk edilmiş halde bulundu. Ekipler araçta yaptıkları adli incelemede kar maskeleri, eldivenler, giysiler, ayakkabılar ve bir alüminyum merdivenin de aralarında bulunduğu 14 farklı delil ele geçirdi.



ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis; tanık ifadeleri, aracın GPS verileri, konut ve araç kiralama sözleşmeleri, otel kayıtları ve göçmenlik bürosu verilerini çapraz kontrole tabi tuttu. Ele geçirilen kıyafetler ile kamera görüntüleri eşleştirilerek olaya karışan beş şüphelinin kimliği belirlendi. Dong Ping (38) – Lojistik ve kiralama sorumlusu, Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31).