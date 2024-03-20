Paylaşmanın değerini bilenler Ramazan’da da Banvit’se "Tamam" diyor

Bütün tavuktan, but, göğüs gibi parça ürünlere ve nuget, döner, sucuk, sosis gibi daha pratik ürünlere kadar zengin ürün çeşitliliği ile her sofrada yerini alan Banvit, yepyeni pratik ürünüyle dakikalar içerisinde zengin menüler oluşturmanızı sağlıyor. 56 yıldır, herkesin damak tadına uygun bir lezzet sunan Banvit, kaliteli ve lezzetli ürünleriyle mutlu anlarınızın da eşlikçisi olacak.



Banvit'in zengin ürün çeşidiyle dilerseniz iftar , dilerseniz de sahur sofralarınızı hazırlayın. Banvit'in geniş ürün skalasından bugünkü iftar için normal bütün piliçlerden daha büyük gramaja sahip olan fırınlık iri piliç ile enfes bir yemek hazırladık. Fırın poşetinde pişirdiğimiz tavuk, bereketli sofraların baş yemeği olacak. Tavuğu pişirirken kullanacağınız fırın torbası, bütün pilici pişirme süresini kısaltırken, kendi buhar ve suyu ile piştiği için normal bir tavuk yemeğine göre katbekat lezzetli olacak. İşte detaylar…

FIRINDA SOSLU TAVUK

1 adet Banvit İftarlık Piliç

Sos Malzemeleri:

1 çorba kaşığı salça

1,5 çorba kaşığı pekmez

1/2 portakalın suyu

1 soğanın suyu

5 diş sarımsak (rendelenmiş)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Arzu edilen miktarda tuz ve karabiber



Pilav için:

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

4 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 avuç çiğ badem

1 su bardağı bezelye

Hazırlanışı:

Bir kâse içinde tüm sos malzemelerini karıştırın.

Fırını 190 derece fansız alt üst olarak ayarlayıp, önden ısıtın.

Hazırladığınız sosu Banvit İftarlık iri bütün pilicin her tarafına iyice sürün.

Sosladığını bütün tavuğu, Banvit İftarlık ile verilen pişirme poşetine yerleştirin. Kalan sostan poşetin içine de koyup, fırın poşetinin ağzını bağlayın. Poşet üzerinde 1-2 tane küçük delik açıp, önceden ısıttığınız fırına atın.

Yaklaşık 50 dakika sonra arada kontrol ederek, istediğiniz kıvama kadar pişirme işlemine devam edin.

Bu sırada pilav için 2 su bardağı pirinci bol suda yarım saat bekletin. Bir pilav tenceresini ocağın orta gözüne koyup, içine zeytinyağı ve tereyağı ekleyin. Kızan yağa soğan, sarımsak ve bademleri ekleyin. Soğanlar pembeleşip, bademler renk alıncaya kadar kavurun. Tencereye iyice süzülen pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar pirinçleri kavurun. 3 su bardağı sıcak su, tuz ve bezelye ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısıp pirinçler sıcak suyu çekinceye kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Hazırlanan pilavı geniş bir tabağa aktarın ve üzerine sulu sulu, yumuşacık pişen bütün tavuğu koyun.

Bereketli ve leziz Ramazan sofralarınıza çok yakışacak sunumunuz hazır. Afiyet olsun.

Siz de bu lezzet dolu tarifi hazırlamak için Banvit'in pratik iftarlık pilicine raflardan erişebilirsiniz.