Türk kahvaltısının baş tacı yumurta ile yapılan yiyecekler arasında en iddialı seçenek menemen olabilir. Ancak bu listede bizi temsil eden yemek menemen değil! Gastronomi dünyasının saygın platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıralayınca işler değişti.

İşte, "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;