Türk kahvaltısının baş tacı yumurta ile yapılan yiyecekler arasında en iddialı seçenek menemen olabilir. Ancak bu listede bizi temsil eden yemek menemen değil! Gastronomi dünyasının saygın platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıralayınca işler değişti.
İşte, "En İyi Yumurtalı Yemekler" listesi ve Türk mutfağının tadına doyulmaz 4 lezzetinin sıralamadaki yeri;
30. Kaygana - Türkiye - 3.9
28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0
27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0
26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0
25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0
24. Omurice - Japonya - 4.0
23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0
22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0
21. Onsen tamago - Japonya - 4.0
20. Masala omleti - Hindistan - 4.1
19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1
18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1
17. Çılbır - Türkiye - 4.1
16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1
15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1
14. Menemen - Türkiye - 4.1
13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1
12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1
11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2
9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2
8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2
7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2
6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2
5. Şakşuka - Tunus - 4.2
4. Tortang talong - Filipinler - 4.3
3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3
2. Strapatsada - Yunanistan - 4.4