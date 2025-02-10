Pazarcılar arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde iki grup arasında, iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada kardeş olduğu öğrenilen M.A, Y.A, M.A. ile A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı.