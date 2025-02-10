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Giriş Tarihi: 10.2.2025 00:21

Pazarcılar arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

AA
Pazarcılar arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde iki grup arasında, iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada kardeş olduğu öğrenilen M.A, Y.A, M.A. ile A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.V. de İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Pazarcılar arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
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