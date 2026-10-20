Pazarlarda satılıyor ama çoğu kişi adını bilmiyor! İşte görenleri şaşırtan sebze ve meyveler

Alışveriş sırasında gözler genellikle domates, biber, patates ve mevsim meyvelerine çevriliyor. Oysa pazar tezgâhlarında bunlardan çok daha farklı ürünler de bulunuyor. İlk kez görenlerin merak ettiği, adını bilmeyenlerin ise tanımaya çalıştığı bu sebze ve meyveler, görünüşleriyle alışılmışın dışına çıkıyor.