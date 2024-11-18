Pegasus uçağında türbülans paniği

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ve Çukurova Havalimanı'na giden Pegasus Havayolları'na ait uçak Akdeniz semalarında 3 kez şiddetli türbülansa girdi. Uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Çukurova Havaalanı'na inemeyince Kayseri'ye yöneldi. Uçakta yaşanan korku ve panik anları yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Uçak Kayseri Erkilet Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Havada 3 saat boyunca yaşanan panik sonrası bazı yolcular fenalık geçirdi. Yolculardan Tuğba Yorulmaz, uçaktaki bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkânlarınızla gidin" denildiği ileri sürüldü. Bir süre sonra İstanbul'a geri dönen uçağa korktukları için binmek istemeyen yolcular kendi imkânları ile Adana ve Mersin'e gitti. Yolcular ayrıca, yaşananlar nedeniyle uçuşu yöneten İtalyan Pilot Monica De Guidi'yi suçladı.Uçakta bulunan yolculardan Burak Yıldız, "Uçaktaydım böyle rezillik görmedim. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" derken bir başka yolcu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Havada bize bütün tehlikeleri yaşattıktan sonra bizi burada bırakıp tekrar uçuşa devam etti. Burada 40 kişi var ve bize kendi imkânlarınızla giden dediler" dedi. Yolcu Tuğba Yorulmaz ise, "Sanırım 1 kişi kalp krizi geçirdi, 1-2 kişi bayıldı, 1 kişi uçakta rahatsızlık geçirdi ve müdahale edildi. Su bile verilmedi bize. Hayatımın en kötü uçuşuydu" dedi.