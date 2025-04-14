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Giriş Tarihi: 14.4.2025 16:09

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaradaki malzemeler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağaradaki malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaradaki malzemeler imha edildi

MSB'den, "Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız" notuyla yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakarca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi."

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaradaki malzemeler imha edildi
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