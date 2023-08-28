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Giriş Tarihi: 28.8.2023 18:50 Son Güncelleme: 28.8.2023 19:03

Pençe-Kilit Şehidinin cenazesi gözyaşları içinde defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde araziden kayıp, düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık (22) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Pençe-Kilit Şehidinin cenazesi gözyaşları içinde defnedildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında araziden kayıp, düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, polis ve askeri yetkililer ile kurum amirleri katıldı.

Cenaze aracı ile gelen Şehit Barlık'ın cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildikten sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, öz geçmişi okundu. Şehit için Bitlis 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş tarafından bir konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından cenaze namazı kılınıp, dua edildi. Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü törende babası Servet Barlık, annesi Birgül Barlık şehidin fotoğrafına sarılıp, ayakta durmakta güçlük çekti.

Törenin ardından Şehit Barlık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı merkeze bağlı İçmeli köyünde toprağa verildi.

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Pençe-Kilit Şehidinin cenazesi gözyaşları içinde defnedildi
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