Pencere kenarlarında biriken su damlacıkları ve buğulanma, soğuk havalarda birçok evin ortak sorunu haline geliyor. Özellikle sıcak ve nemli iç ortam havasının soğuk camlarla temas etmesiyle ortaya çıkan yoğuşmaya karşı basit yöntemler araştırılıyor. Pencere kenarına tuz koyma alışkanlığı da bu yöntemler arasında öne çıkıyor.
Havaların soğuduğu dönemlerde evlerin içinde oluşan nem, pencere camlarının yüzeyinde su damlacıklarına dönüşebiliyor. Özellikle dış ortamın soğuk, iç ortamın sıcak olduğu zamanlarda meydana gelen yoğuşma, pencere kenarlarında ıslaklık ve zamanla küf oluşumu riskini artırabiliyor.
Tuzun nem çekme özelliğinden yararlanılarak uygulanan yöntem kapsamında, küçük bir kaseye doldurulan tuz pencere kenarına yerleştiriliyor. Tuz, çevresindeki nemin bir bölümünü çekerek nemlenebiliyor ve zamanla topaklanabiliyor. Bu nedenle pencere kenarlarında oluşan nemi azaltmaya yönelik destekleyici bir yöntem olarak kullanılıyor.
Ancak bir kase tuzun geniş bir odadaki nemi kontrol etmesi ya da yoğun yoğuşmayı tamamen ortadan kaldırması beklenmemeli. Bu yöntem sınırlı bir etkiye sahip olabilir.
Pencere kenarına tuz koyma yöntemi oldukça kolay uygulanıyor. Bunun için küçük bir kase ya da geniş ağızlı bir kap kullanılabiliyor.
Küçük bir kaseye sofra tuzu veya kaya tuzu doldurun.
Kaseyi buğulanmanın ve nemlenmenin daha sık görüldüğü pencere kenarına yerleştirin.
Tuzun nemlenip topaklanıp topaklanmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Nemlenen ve sertleşen tuzu yenisiyle değiştirin.
Tuzun suyla temas etmemesine ve dökülerek pencere çerçevesine zarar vermemesine dikkat edilmesi gerekiyor.
Pencere camlarında oluşan buğulanmanın temel nedeni yoğuşma. Ev içinde yemek pişirme, duş alma, çamaşır kurutma ve solunum gibi faaliyetlerle havaya yayılan nem, soğuk cam yüzeylerle temas ettiğinde su damlacıklarına dönüşüyor.
Bu durum sürekli yaşanıyorsa yalnızca camları silmek yeterli olmayabiliyor. Evin düzenli havalandırılması, iç ortam neminin kontrol edilmesi ve varsa yalıtım sorunlarının giderilmesi önem taşıyor. Pencere kenarlarında uzun süre kalan nem, küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.