Pencereden girdiği kurstan hırsızlık yaptı

Adana'da 39 yaşındaki Şeyhmus Ö., penceresini kırıp girdiği kurstan laptop, telefon, 300 lira ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin evinde çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyet götürülen zanlı, çalıntı malzemeleri yolda bulduğunu öne sürüp, suçunu kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Şeyhmus Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERA YANSIDI

Olay, 3 Mart'ta Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki kurs merkezinde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Şeyhmus Ö., penceresini kırdığı kurs merkezine girdi. Odalarda çalacak malzemeleri arayan şüpheli, 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 300 lira ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalıp, sırtında taşıdığı çuvala doldurdu. Pencereden çıkan şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞYALAR EVİNDEN ÇIKTI

Sabah kurs merkezine gelen N.T.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi adresine yaptığı baskında yakaladı. Evde yapılan aramalarda çaldığı malzemeler ele geçirilirken, güvenlik kamerasının kayıt cihazı da bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, çalıntı malzemeleri yolda bulduğunu öne sürüp, hırsızlık yapmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.