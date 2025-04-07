Pendik gişelerinde yine kaza: TIR’ın altına girdi olay yerinde can verdi! Korkunç kareler

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde aynı gişelerde meydana gelen kaza Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelmişti.
Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi...