Haberler Yaşam Haberleri Pendik gişelerinde yine kaza: TIR’ın altına girdi olay yerinde can verdi! Korkunç kareler
Giriş Tarihi: 7.4.2025 09:24 Son Güncelleme: 7.4.2025 09:41

Pendik gişelerinde yine kaza: TIR’ın altına girdi olay yerinde can verdi! Korkunç kareler

Pendik gişelerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir araç, TIR’ın altına girdi. Sürücü olay yerinde can verdi. Aynı gişelerde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti…

DHA
Pendik gişelerinde yine kaza: TIR’ın altına girdi olay yerinde can verdi! Korkunç kareler

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde aynı gişelerde meydana gelen kaza Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil ise kullanılamaz hale geldi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik gişelerinde yine kaza: TIR’ın altına girdi olay yerinde can verdi! Korkunç kareler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz