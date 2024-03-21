Pendik Korusu hizmete açıldı

Pendik Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Pendik Korusu'nun açılış töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yer aldığı açılış töreninde, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Korusu'nun geçmişini hatırlatarak, "Burası daha önce mezbelelik bir alandı. Burayı hızlı şekilde projelendirdik ve 173 bin metrekarelik alanda doğal bitki örtüsünü koruyarak çalıştık. 2 km'lik yürüyüş yolu, doğalgazlı mangal, piknik alanları, nostaljik çeşme ve kafenin olduğu bir yer haline getirdik" dedi. Pendik Korusu'nda açılışa özel etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlara ikramlarda bulunulurken çocuklar için sihirbaz, Nasrettin hoca ve palyaço etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar zengin oyun parkurlarında eğlenceli vakit geçirdi.Pendik Korusu zengin donatılara sahip. Koruda piknik alanı, amfi tiyatro, workout alanı, macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş parkuru, kafe, restoran, çocuk oyun alanları ile çeşmeler, mescit ve idari bina bulunuyor. Pendik Korusu'nda yetişkinler stresten uzak bir şekilde spor yapabilecek. Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak'ta 173 bin metrekarelik alan üzerine kurulan koruya giriş geleneksel mimariyle tasarlanmış üç ayrı ahşap kapıdan yapılırken koruda 260 araçlık otopark yer alıyor. Pendik Belediyesi, koruya bir de sosyal tesis kurdu. PenCR Koru hizmete girdi. 110'u dış mekan olmak üzere 200 kişilik kapasiteye sahip tesis; kahvaltılıklar, gözlemeler ve pizzalar gibi zengin menü içeriğine sahip.