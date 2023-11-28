Pendik’te 4 balıkçı teknesi şiddetli rüzgar nedeniyle battı

"4 TANE TEKNEMİZİ AÇIĞA ALDIK"



Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Buraya bir barınak yapılacak, yıllardır bekliyoruz. Şu anda dört tane teknemiz battı. Zarar görmeyen teknemiz kalmadı. Teknelerimizin her tarafı kırıldı. Teknelerimiz liman müdürlüğüne kayıtlı, müracaatlarımızı da yaptık. Teknelerimizi marinaya çekiyoruz fakat marina bizi kabul etmiyor. Sabah saatlerinden beri arkadaşlarımızla burada nöbetçiyiz. 4 tane teknemizi açığa aldık. Arkadaşlarımız teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Dört tane teknemiz zarar gördü, bir tanesi de benim teknem" dedi.