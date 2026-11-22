16 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Binada yapılan ilk incelemelerde zehirlenme şüphesi bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kendi imkânlarıyla hastaneye başvuran 12 kişiyle birlikte tedavi altına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.