Olay, bugün Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini aramak ve nerede olduğunu öğrenmek isteyen Kenan A. (52), baldızı Meral A.'nın (41) çalıştığı iş yerine gitti. İş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Meral A.'ya silahla ateş açan şüpheli, kadını ağır yaraladı.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

Silah sesleri üzerine olay yerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan Kenan A.'ya silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şüpheli, polislerin uyarılarına rağmen silahını bırakmayarak görevli memurlara ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralanan Kenan A., etkisiz hale getirildi. Şüphelinin kullandığı silah ele geçirildi.

MERAL A. HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahlı saldırıya uğrayan Meral A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polislerin müdahalesi sırasında yaralanan Kenan A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör