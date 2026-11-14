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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:43 Son Güncelleme: 14.11.2026 15:51

Pendik’te bıçaklı trafik magandası kamerada! ‘Boğazını keseceğim’

Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek, “Ben senin boğazını keseceğim” diyerek tehdit etti. Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından taraflar ayrıldı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti. Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.

YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA

Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.

Pendik’te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti: ‘Boğazını keseceğim’ dedi! | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#PENDİK

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Pendik’te bıçaklı trafik magandası kamerada! ‘Boğazını keseceğim’
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