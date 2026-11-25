İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bir adresin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında "dış finans evi" olarak kullanıldığı tespit edildi. Adreste yapılan incelemelerde yasa dışı bahis finans işlemlerine ilişkin panel sisteminin aktif olarak kullanıldığı, Telegram uygulaması üzerinden de suç kapsamında görüşmeler gerçekleştirildiği belirlendi.

710 BİN LİRA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Adrese düzenlenen operasyonda 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda ofis cep telefonu, 1 tablet, 1 SSD ve 710 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilirken Başsavcılık'ca yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.