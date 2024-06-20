Pendik’te hafif ticari aracın çarptığı kaldırımda yürüyen yaya hayatını kaybetti

Pendik Aydos Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, 15.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen erkek bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken hafif ticari araç da ağaçlık alana girerek durabildi.

YAYA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan aracın sürücüsü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.