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Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:12 Son Güncelleme: 23.10.2026 13:18

Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 kişi yaralandı

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kazada kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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DHA Yaşam
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 kişi yaralandı
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Pendik'te saat 11.50 sıralarında Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın giriş katında bulunan eczaneye daldı.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduğu yerden kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#PENDİK

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Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 kişi yaralandı
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