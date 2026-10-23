Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 kişi yaralandı

Pendik'te saat 11.50 sıralarında Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın giriş katında bulunan eczaneye daldı.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduğu yerden kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi